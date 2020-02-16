Повторный анализ подтвердил заражение новым вирусом пассажирки Westerdam

СИНГАПУР, 16 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил сообщила, что проведенное повторное лабораторное исследование подтвердило инфицирование новым вирусом гражданки США, которая путешествовала на круизном лайнере Westerdam. Об этом заместитель главы правительства заявила в воскресенье в прямом эфире агентства Bernama .

По ее словам, "83-летняя американка была доставлена в столичную больницу практически сразу же после прибытия из Пномпеня. Проведенные дважды анализы подтвердили наличие коронавируса (2019-nCoV). Одновременно у ее супруга такие же обследования дали отрицательный результат", - сказала вице-премьер. Она также сообщила, что "состояние пациентки стабильное, она находится в специальном инфекционном отделении".

Ван Азиза Ван Исмаил подчеркнула, что правительство приняло решение запретить въезд на территорию страны остальным пассажирам этого лайнера, которые до сих пор находятся в Камбодже. По ее словам, ранее предполагалось, что компания Malaysia Airlines отправит в Пномпень три чартерных рейса, которые доставят в Куала-Лумпур туристов с этого судна.

Ранее находящиеся на борту лайнера пассажиры начали сообщать в соцсетях о приостановке капитаном их выхода на берег в камбоджийском порту Сиануквиль. По их словам, капитан судна объявил, что ограничения будут действовать до получения результатов второго теста находящейся в Малайзии гражданки США. Согласно распространенном в воскресенье сообщению оператора судна компании Holland America Line, на борту сейчас находится 236 пассажиров и 747 членов экипажа.

Круизное судно с 1455 пассажирами, в числе которых были семеро россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Westerdam планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил 13 февраля заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.