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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: власти Малайзии разрешили 144 пассажирам лайнера Westerdam покинуть страну

Полученные результаты клинических испытаний свидетельствуют, что они полностью здоровы

СИНГАПУР, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Малайзии сообщили, что у шестерых пассажиров круизного лайнера Westerdam, прибывших в Куала-Лумпур в составе первой группы, коронавирус нового типа (2019-nCoV) обнаружен не был. Таким образом, четверо граждан США и двое подданных Нидерландов могут покинуть страну, пишет в понедельник газета New Straits Times.

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"Полученные результаты клинических испытаний свидетельствуют, что они полностью здоровы и могут вылететь в свои страны", - говорится в заявлении генерального директора Минздрава Хишама Абдулы. "Власти уведомят посольства с тем, чтобы им была оказана консульская помощь", - добавил чиновник. По его словам, "другие 137 прибывших 14 февраля из Пномпеня пассажиров лайнера уже покинули Малайзию".

Вместе с тем у гражданки США, которая также была в составе этой группы, был обнаружен коронавирус. Она находится в инфекционном отделении столичной больницы, состояние стабильное. После положительного теста на новый вирус власти Малайзии запретили въезд в страну всем пассажирам Westerdam, которые остались в Камбодже. Первоначально планировалось, что авиакомпания Malaysia Airlines отправит в Пномпень три чартерных рейсах, которые доставят в Куала-Лумпур туристов с этого судна.

Ранее находящиеся на борту лайнера пассажиры начали сообщать в соцсетях о приостановке капитаном их выхода на берег в камбоджийском порту Сиануквиль. По их словам, капитан судна объявил, что ограничения будут действовать до получения результатов второго теста находящейся в Малайзии гражданки США. Позднее малайзийские власти подтвердили, что повторное клиническое исследование также дало положительный результат. Согласно распространенному в воскресенье сообщению оператора судна компании Holland America Line, на борту сейчас находятся 236 пассажиров и 747 членов экипажа.

Круизное судно с 1455 пассажирами, в числе которых были семеро россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Westerdam планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус нового типа. Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил 13 февраля заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Теги
СШАКамбоджаМалайзияФилиппиныТаиландНидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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