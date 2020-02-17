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Руководство вуза в Тульской области уволило зачинщиков ссоры со студентами-иностранцами

Виновных в конфликте также оштрафовали

ТУЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Руководство Новомосковского института РХТУ им. Д. Менделеева уволило слесаря и отказалось от услуг охранника, которые стали зачинщиками конфликта со студентами-иностранцами в общежитии. В результате ссоры восьми пострадавшим пришлось обратиться за медицинской помощью из-за отравления неизвестным веществом. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор вуза Владимир Первухин.

"Все студенты из Сирии и Египта, в этом общежитии проживают только иностранцы. По правилам студенты до 23:00 имеют право пользоваться местами для приема пищи. В 22.30 ребята-иностранцы там находились, возможно, громко разговаривали, и наш сотрудник и сотрудник ЧОПа решили закрыть столовую, на что студенты возразили. На этой почве произошел конфликт. Кто-то распылил слезоточивый газ", - сказал собеседник агентства, отметив, что охранник и слесарь находились в нетрезвом состоянии.

По словам директора вуза, сейчас решается вопрос о расторжении договора на оказание услуг с частным охранным предприятием. Слесарь уволился.

"Там была бытовая ссора, судом уже наказаны сотрудник ЧОПа и сотрудник института, слесарь. Они были выпившими, пришли и вызвали этот конфликт", - добавил Владимир Первухин, уточнив, что размер штрафа для каждого из виновных составил 1 тыс. рублей.

Теги
РоссияТульская область
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