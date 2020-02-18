Дамбу на Финском заливе в Петербурге открыли после непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Комплекс защитных сооружений (КЗС, дамба) вокруг Санкт-Петербурга, закрытый в понедельник вечером из-за непогоды, открыли. Уровень воды в Финском заливе снизился. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

"По состоянию на 6:00 мск 18 февраля канал судопропускного сооружения С-1 свободен для прохода судов", - говорится в сообщении на сайте комплекса.

Дамбу закрыли в понедельник вечером из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в заливе - в понедельник в Петербурге синоптики прогнозировали ветер с порывами 25-28 метров в секунду.

Во вторник, по данным городского главка МЧС, в Петербурге также возможен сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Синоптики также прогнозируют дождь и до 6 градусов тепла.