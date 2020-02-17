Дамбу в Петербурге закрывают из-за прогнозируемого повышения уровня воды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Закрытие затворов комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений началось в связи с прогнозируемым усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков. Об этом сообщается на сайте Дирекции комплекса защитных сооружений города.

"По распоряжению Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 14:10 мск", - говорится в сообщении.

В понедельник в 13:57 мск судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру остановлено по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Движение автомобилей по Скоростной автомобильной дороге по комплексу защитных сооружений Санкт-Петербурга осуществляется в штатном режиме.

Гидрометцентр России объявил оранжевый - предпоследний - уровень погодной опасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с прогнозируемым усилением ветра в прибрежных районах регионов до 25-28 м/с.