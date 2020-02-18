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Дело Ассанжа и WikiLeaks

Более сотни врачей призвали Лондон прекратить пытки над Ассанжем

Врачи предупредили мировое сообщество о "создании опасного прецедента, когда медицинской профессией можно манипулировать как политическим инструментом"

ТАСС, 18 февраля. Более сотни врачей со всего мира призвали власти Великобритании прекратить страдания основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и предоставить ему доступ к квалифицированной медицинской помощи. Соответствующая петиция за подписями 117 медиков из 18 стран была опубликована британским медицинским журналом The Lancet.

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В коллективном обращении медиков осуждается лишение Ассанжа права на получение квалифицированной медицинской помощи и "применение в отношении него [психологических] пыток", что в прошлом году подтвердил специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер. Врачи предупредили мировое сообщество о "создании опасного прецедента, когда медицинской профессией можно манипулировать как политическим инструментом".

"Если Ассанж умрет в британской тюрьме, о чем предупреждал специальный докладчик ООН по пыткам, его фактически замучают до смерти. Большая часть этих пыток будет происходить под наблюдением врачей в медицинском отделении тюрьмы. Медики не могут позволить себе молча стоять в стороне. <...> Мы призываем правительства положить конец пыткам Ассанжа и обеспечить ему, пока еще не слишком поздно, доступ к наилучшему из доступных медицинскому обслуживанию", - говорится в заявлении.

Врачи отметили, что в ноябре прошлого года направляли письмо на имя главы британского МВД с просьбой о переводе Ассанжа из лондонской тюрьмы Белмарш в университетскую больницу для медицинского обследования и лечения. По мнению медиков, основатель WikiLeaks испытывает различные как физические, так и психические расстройства, включая депрессию. Повторный запрос был направлен в декабре того же года, однако ответа на письма врачи не получили. Затем инициативная группа обратилась к правительству Австралии с просьбой вмешаться и защитить своего гражданина, но и этот призыв остался неуслышанным.

Теги
ВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaks
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