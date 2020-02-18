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Госдума приняла в I чтении законопроект об индексации пенсий для пенсионеров-опекунов

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов. Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

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"Законопроектом, который был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, мы с 1 июля этого года устанавливаем индексацию пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов", - сказал Володин.

По его словам, пенсии будут проиндексированы почти 30 тыс. граждан. "Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", - отметил думский спикер.

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. Как следует из финансово-экономического обоснования, дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021 году - 1,83 млрд, в 2022 году - 2,22 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"
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