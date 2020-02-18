В Крыму намерены ввести контроль за школьниками после пресечения подготовки терактов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Парламентский контроль намерены ввести в Крыму за подростками, входящими в зону риска, после предотвращения сотрудниками ФСБ готовящихся терактов в образовательных учреждениях. Об этом журналистам во вторник заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник сообщили, что в Керчи выявил двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, они являются последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

"Нужно доходить до сердца каждого ребенка, вовлекать их, попечительские советы создавать. Если ребенок вовлечен, педагог первым поймет, есть ли проблема. Про этого Рослякова, его же не знал никто, ничем не занимался, плюс неблагополучная семья, все это складывается в одно, поэтому нужно заниматься. Будет контроль парламентский [введен]", - сказал Константинов.

Он пояснил, что пагубное влияние на молодежь оказывают социальные сети, которые не контролируются никакими ведомствами.

В свою очередь министр образования Крыма Валентина Лаврик сообщила, что республиканское Минобразование проведет комплексную проверку двух образовательных учреждений.

"Мальчика задержали, ученик 9-го класса школы № 15, второй студент колледжа керченского морского на него запросили характеристику, но никакой дополнительной информации, то есть ребенок находятся на занятиях. Мы выезжаем туда с комплексной проверкой и обязательно выясним всю ситуацию", - сказала Лаврик.

Она отметила, что профилактические мероприятия в образовательных учреждениях Крыма проводятся на регулярной основе. "Та система мер, которая на сегодняшний день разработана в принципе работает эффективно, но бывают разные случаи и это уже зависит от разных направления и в воспитании в том числе", - сказала собеседник агентства.