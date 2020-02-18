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Эксперты назвали профессии, в которых нуждается российский рынок труда

В исследовании HeadHunter указывается, что на российском рынке труда не хватает инженеров и рабочих

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский рынок испытывает дефицит инженеров, рабочих, консультантов, медработников и страховых специалистов. Данные за январь показывают, что на одну подобную вакансию приходилось меньше двух специалистов. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

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На одну вакансию по специальности "Консультирование" в январе приходилось 1,2 резюме. Также на рынке труда не хватает инженеров, монтажников и диспетчеров-координаторов - в исследовании их объединили в группу "Инсталляция и сервис", количество резюме на одну вакансию в ней составило 1,3.

Среднее количество резюме на вакансию по специальностям "Страхование" и "Рабочий персонал" - 1,9. Ниже среднего оказались показатели среди групп "Медицина, фармацевтика", "Автомобильный бизнес", "Туризм, гостиницы, рестораны", "Информационные технологии, интернет, телеком" и других. Из исследования видно, что избыток резюме приходится на такие группы специальностей, как "Высший менеджмент", "Искусство, развлечения, масс-медиа", а также среди вакансий для студентов и людей без опыта работы.

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