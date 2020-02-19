Приморские туристы, отказавшиеся от туров в Китай, не находят альтернатив для отдыха

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Жители Приморья, которые планировали отдых в Китае, не хотят путешествовать по другим странам. Представители турагентств региона в беседе с ТАСС отметили, что после закрытия границы с Китаем те, кто рассчитывал отдохнуть в этой стране, не полетели никуда. Не стало больше и желающих посещать туры внутри Приморского края.

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"Февраль никогда не был месяцем высокого спроса. И география [турпоездок жителей Приморья] не изменилась. Китай полностью закрыт, но по остальным направлениям роста не наблюдается", - сообщил менеджер туристской компании "Исла" Дмитрий Юрьев и отметил, что нет ажиотажного спроса на авиабилеты на март.

Заместитель директора Владивостокского бюро путешествий и экскурсий Иван Еремеев отметил большой спад спроса на туры из-за вспышки коронавируса в Китае. Он разъяснил, что потенциальные туристы не спешат приобретать туры заранее, в том числе на майские праздники, на которые традиционно приходился рост продаж туристических путевок.

Страшно, долго и дорого

Еремеев отметил, что приморцы опасаются покупать туры в страны Азии из-за того, что не понимают, какой там будет эпидемиологическая обстановка через несколько месяцев или даже недель.

"Для путешествий в Европу нужно было заранее оформлять шенген. А путешествовать по России - дорого из-за стоимости авиабилетов. Авиакомпании считают Дальний Восток невыгодным для себя. В результате билет из Владивостока в Южно-Сахалинск стоит 20 тыс. рублей, а билет в Южную Корею - 10 тыс. рублей. Перед людьми встает выбор, где кататься на лыжах", - разъяснил Еремеев.

Менеджер турфирмы "5 звезд" Родион Плешинец разъяснил, что спрос на туры и экскурсии по Приморскому краю также не стал выше. "Спрос примерно на том же уровне, что и каждый февраль. Наибольшей популярностью пользуются полуактивные туры: несложные маршруты на водопады Горбатый и Тигровый, автомобильные экскурсии вокруг острова Русский и поездки в бассейн "Теплое море", - разъяснил Плешинец.