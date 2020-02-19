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Мишустин поздравил Юрия Антонова с юбилеем

Премьер отметил, что без мелодий народного артиста России невозможно представить отечественную эстраду

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил композитора, певца, народного артиста России Юрия Антонова с 75-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

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"Вы создали уникальный творческий стиль, стали автором и исполнителем многих популярных песен. Без Ваших лирических мелодий невозможно представить современную отечественную эстраду. В них - особый мир, наполненный яркими эмоциями, искренностью и теплотой", - подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил, что музыка композитора завоевала сердца миллионов людей, а его выступления дарят радость и хорошее настроение.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекская ССР, теперь - Республика Узбекистан). Российский певец, поэт и композитор. Записал альбомы "Поверь в мечту", "От печали до радости", автор музыки к фильмам "Берегите женщин", "Дураки умирают по пятницам". Заслуженный деятель искусств РФ (1993), народный артист РФ (1997). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), Почета (2010), Дружбы (2015), Франциска Скорины (Белоруссия, 2010).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАнтонов, Юрий Михайлович
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