В Хабаровском крае отпустили из карантина по коронавирусу первую группу китайцев

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Первую группу китайцев отпустили из карантинного пункта по коронавирусу в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

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Более 20 граждан Китая с начала февраля находились на карантине в специальном пункте, развернутом на базе спортивно-тренировочного центра "Юность" в селе Воронежское под Хабаровском.

"Карантин снят, люди здоровы, отпущены", - сказал представитель управления.

Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в спортивном центре проведут дезинфекцию.

"Сейчас решается вопрос по транспортировке китайцев, находящихся на карантине в Некрасовке, на Воронежское", - сказал представитель пресс-службы. В среду группу граждан из КНР из 30 человек, прибывших в Хабаровск транзитом из Москвы для работы на одном из местных предприятий, поместили на карантин в административном здании спортивного комплекса в поселке Некрасовка. В ходе первичного осмотра санитарными врачами у этой группы людей признаков инфекции выявлено не было. Специалисты взяли у граждан Китая пробы, которые отправили в лабораторию.