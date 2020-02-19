{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Хабаровском крае отпустили из карантина по коронавирусу первую группу китайцев

С начала февраля на карантине находились более 20 граждан Китая

ХАБАРОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Первую группу китайцев отпустили из карантинного пункта по коронавирусу в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Более 20 граждан Китая с начала февраля находились на карантине в специальном пункте, развернутом на базе спортивно-тренировочного центра "Юность" в селе Воронежское под Хабаровском.

"Карантин снят, люди здоровы, отпущены", - сказал представитель управления.

Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, в спортивном центре проведут дезинфекцию.

"Сейчас решается вопрос по транспортировке китайцев, находящихся на карантине в Некрасовке, на Воронежское", - сказал представитель пресс-службы. В среду группу граждан из КНР из 30 человек, прибывших в Хабаровск транзитом из Москвы для работы на одном из местных предприятий, поместили на карантин в административном здании спортивного комплекса в поселке Некрасовка. В ходе первичного осмотра санитарными врачами у этой группы людей признаков инфекции выявлено не было. Специалисты взяли у граждан Китая пробы, которые отправили в лабораторию.

Теги
РоссияХабаровский крайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В 2019 году охват тестирования на ВИЧ в России достиг почти 28%
Свой ВИЧ-статус узнали более 40 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС