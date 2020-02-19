СМИ: число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 53

ТАСС, 19 февраля. Еще два случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Республике Корея. Как сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой на администрацию города Пхохан, число инфицированных в стране достигло 53.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Коронавирус был обнаружен у двух мужчин 57 и 59 лет из юго-восточной провинции Кёнсан-Пукто, таким образом число заболевших в этом регионе достигло пяти. Зараженные помещены в карантин.

В течение дня в Южной Корее было зарегистрировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом - 22. В карантине находятся более тысячи человек. С 3 января более 10 тыс. южнокорейцев прошли проверку на наличие коронавируса. 16 пациентов полностью выздоровели и выписаны из больниц.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.