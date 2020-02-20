Самолет с эвакуированными из Китая гражданами приземлился в Киеве

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Самолет Boeing 737-700 украинской авиакомпании SkyUp совершил посадку в киевском международном аэропорту Борисполь. Бортом из Уханя (провинция Хубэй) в связи со вспышкой там заболевания, вызванного новым коронавирусом, эвакуированы 73 человека: 45 граждан Украины и 28 иностранцев - граждан Норвегии, Израиля, Белоруссии, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Планировалось, что рейс из Уханя с промежуточной посадкой в Алма-Ате прибудет в Борисполь в 08:05 по киевскому времени, однако по непонятным пока причинам, курс был изменен в направлении Харькова, затем самолет, сделав девять кругов, вновь полетел на Киев. Задержка в полете составила около 1 часа 40 минут.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил в своем Telegram-канале, что самолет после дозаправки полетит в Харьков. "Самолет <...> дозаправится и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове", - написал он. "Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус на Украину не попадет", - добавил глава государства.

Об эвакуации

Самолет доставил, как ранее заверяли в украинском Минздраве, только здоровых людей. В пути пассажиров рейса сопровождали медики, специализирующиеся на медицине катастроф. Как сообщили в украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, для перевозки эвакуированных подготовлено семь автобусов и привлечены 33 спасателя. Все эвакуированные, а также сопровождавшие их лица и экипаж лайнера будут 14 дней находится на карантине. Карантинная зона, местонахождение которой до сих пор не разглашается, будет тщательно охраняться, для этого привлекаются ежесуточно 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Украина неоднократно откладывала отправку самолета для эвакуации своих граждан из Китая. Как поясняли в правительстве, это было связано с задачей минимизировать риски распространения вируса на территории страны.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс.

В новость внесены изменения (11:51 мск) - добавлен комментарий Зеленского