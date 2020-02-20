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Распространение коронавируса нового типа

Китайский эксперт допустил вероятность превращения COVID-19 в привычную болезнь, как грипп

Заместитель председателя Инженерной академии Китая Ван Чэнь считает, что коронавирус 2019-nCoV может приобрести иную форму и существовать на протяжении долгого времени

ТАСС, 20 февраля. Коронавирус 2019-nCoV в будущем может измениться и превратиться в обычный грипп. С такой гипотезой выступил медицинский эксперт и заместитель председателя Инженерной академии Китая Ван Чэнь, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

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Свою позицию он объяснил на примере вспышки атипичной пневмонии (ТОРС) в КНР в 2003 году. Коронавирус, вызывавший ее, характеризовался значительной контагиозностью, способностью передаваться от человека к человеку, и высокой степенью болезнетворности. Тогда ТОРС исчез так же стремительно, как и появился. Это подтвердило, что вирус не может выжить и распространяться среди людей, если приводит к скорой смерти своего носителя, отмечает Ван Чэнь. Но нельзя исключать, что 2019-nCoV может приобрести иную форму и существовать на протяжении долгого времени, заключает эксперт.

"Мы должны быть готовы к этому сценарию", - сказал в среду Ван Чэнь. В связи с этим он указал на необходимость изучения биологических свойств коронавируса, что позволит осуществлять лечение и профилактику болезни более эффективно.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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