Китайский эксперт допустил вероятность превращения COVID-19 в привычную болезнь, как грипп

ТАСС, 20 февраля. Коронавирус 2019-nCoV в будущем может измениться и превратиться в обычный грипп. С такой гипотезой выступил медицинский эксперт и заместитель председателя Инженерной академии Китая Ван Чэнь, слова которого приводит агентство " Синьхуа ".

Свою позицию он объяснил на примере вспышки атипичной пневмонии (ТОРС) в КНР в 2003 году. Коронавирус, вызывавший ее, характеризовался значительной контагиозностью, способностью передаваться от человека к человеку, и высокой степенью болезнетворности. Тогда ТОРС исчез так же стремительно, как и появился. Это подтвердило, что вирус не может выжить и распространяться среди людей, если приводит к скорой смерти своего носителя, отмечает Ван Чэнь. Но нельзя исключать, что 2019-nCoV может приобрести иную форму и существовать на протяжении долгого времени, заключает эксперт.

"Мы должны быть готовы к этому сценарию", - сказал в среду Ван Чэнь. В связи с этим он указал на необходимость изучения биологических свойств коронавируса, что позволит осуществлять лечение и профилактику болезни более эффективно.