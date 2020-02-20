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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге вторая сбежавшая из карантина пациентка намерена вернуться в больницу

Ранее Анна Рыбакова не явилась в суд на оглашение решения о ее принудительном возвращении в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно ушла из больницы после возвращения из Китая, а накануне не явилась в суд, постановивший принудительно поместить ее под медицинское наблюдение, связалась с врачами и заявила о добровольном намерении вернуться в больницу. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

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"Она объявилась и выражает намерение вернуться в больницу добровольно", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что этот вопрос будет решен к вечеру четверга. Ранее представитель ведомства Елена Губарева сообщила журналистам, что Рыбакову, которая не явилась в суд на оглашение решения о ее принудительном возвращении в Клиническую инфекционную больницу им. Боткина, будут разыскивать приставы с привлечением полиции, чтобы принудительно изолировать. Невский районный суд 19 февраля постановил принудительно посетить девушку под медицинское наблюдение сроком до 24 февраля при двукратном получении отрицательного анализа на коронавирус. Дело слушалось в закрытом режиме.

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Первый подобный иск в России был подан на прошлой неделе в Петроградский районный суд Петербурга, где ответчиком выступила Алла Ильина, которую госпитализировали для обследования в инфекционную больницу, однако она самовольно покинула ее. Также сообщалось о том, что всего больницу покинули четыре пациента, однако двое из них затем вернулись, а Рыбакова и Ильина - нет. 17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить Ильину под медицинское наблюдение. Дело Ильиной слушалось в открытом режиме.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

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РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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