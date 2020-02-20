Хакеры выложили в сеть данные более 10 млн гостей сети отелей MGM Resorts

ТАСС, 20 февраля. Компания MGM Resorts International, владеющая сетью отелей и казино, признала, что в 2019 году она подверглась хакерской атаке, что привело к утечке личных данных ее гостей. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

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"Прошлым летом мы обнаружили несанкционированный доступ к облачному серверу, на котором хранились некоторые персональные данные гостей, ранее останавливавшихся в MGM Resorts", - цитирует агентство заявление сети отелей.

Отмечается, что злоумышленники смогли получить доступ к такой информации как имена и телефонные номера постояльцев. В компании заверили, что финансовая информация, данные платежных карт и пароли раскрыты не были.

MGM Resorts не уточнила число пользователей, которых затронула утечка, но интернет-портал ZDNet.com указывает, что на хакерском форуме на этой неделе были выложены данные более 10,6 млн гостей отеля. Отмечается, что на форум попала информация об известных людях, главах технологических компаний, журналистах и чиновниках. Как пишет газета The New York Times, среди пострадавших может быть гендиректор компании Twitter Джек Дорси. Представители Twitter от комментариев отказались.

Компания MGM Resorts уточнила, что обратилась за помощью к двум фирмам, работающим в сфере кибербезопасности, для проведения расследования инцидента.

В 2018 году гостиничная сеть Marriott сообщила о кибератаке на ее дочернюю компанию Starwood, в ходе которой хакеры могли получить доступ к личным данным 500 млн клиентов Marriott. По числу людей, личные данные которых потенциально могли быть похищены, кибератака на сеть Marriott может быть одной из крупнейших в истории. Тогда власти США заявили, что за кибератакой могут стоять хакеры из Китая.