Захарова: посольство РФ в Париже оказывает всю необходимую консульскую помощь Виннику

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Париже находится в постоянном контакте с россиянином Александром Винником и его представителями и оказывает всю необходимую консульскую помощь. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Париже находится в постоянном контакте с нашим соотечественником, с его представителями, а также оказывает всю необходимую консульскую помощь", - сказала она.

Дипломат напомнила, что 17 февраля французский суд отклонил апелляцию стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест. Она добавила, что ход процесса "вызвал просто откровенное недоумение". "Адвокатам не была обеспечена возможность конфиденциального общения со своим клиентом, а выступление самого Винника было прервано судьей с фантастической формулировкой, цитирую судью: "Это все неинтересно", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также настоятельно посоветовала посмотреть материалы с пресс-конференции адвокатов и родственников Винника от 18 февраля, где они подробно рассказали о своих впечатлениях об этом "самом гуманном суде в мире".

23 января специалист по информационным технологиям Александр Винник, задержанный в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до 9 млрд, был экстрадирован во Францию, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве. Кроме Франции, экстрадиции Винника добивались Россия и США. Россиянин выдвинутые против него обвинения отрицал и выражал согласие на экстрадицию на родину.

28 января суд Парижа принял решение оставить Винника под стражей. Заседание, продлившееся больше пяти часов, проходило в закрытом режиме и, как сообщили адвокаты, с многочисленными нарушениями юридических норм. Ни стороне защиты, ни самому Виннику не дали выступить на этих слушаниях. 17 февраля парижский суд, рассматривая апелляцию защиты, постановил оставить россиянина под стражей. Защита намерена подать кассационную жалобу на это решение.