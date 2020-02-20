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Самовольно покинувшая карантин в Петербурге Рыбакова добровольно вернулась в больницу

Девушка готова пройти дообследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Анна Рыбакова, которая самовольно покинула карантин после возвращения из Китая, а накануне не явилась в суд, постановивший принудительно поместить ее под медицинское наблюдение, добровольно вернулась в больницу. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

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"[Рыбакова] добровольно вернулась в инфекционную больницу им. С. П. Боткина и готова пройти дообследование", - сказали в управлении.

В пресс-службе также обратились к СМИ с просьбой не беспокоить Рыбакову и ее родственников в связи с правом на неприкосновенность частной жизни. Ранее представитель управления Елена Губарева сообщила журналистам, что Рыбакову, которая не явилась в суд на оглашение решения о ее принудительном возвращении в больницу, будут разыскивать приставы с привлечением полиции, чтобы принудительно изолировать. Невский районный суд 19 февраля, рассмотрев дело в закрытом режиме, постановил принудительно посетить девушку под медицинское наблюдение сроком до 24 февраля при двукратном получении отрицательного анализа на коронавирус.

Первый подобный иск в России был подан на прошлой неделе в Петроградский районный суд Петербурга, где ответчиком выступила Алла Ильина, которую госпитализировали для обследования в инфекционную больницу, однако она самовольно покинула ее. Также сообщалось о том, что всего больницу покинули четыре пациента, однако двое из них затем вернулись, а Рыбакова и Ильина - нет. 17 февраля Петроградский райсуд удовлетворил иск главного государственного санитарного врача города, который просил принудительно поместить Ильину под медицинское наблюдение.

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РоссияСанкт-Петербург
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