В ОНК рассказали об условиях содержания полицейских, проходящих по делу Голунова

МОСКВА, 21 февраля./ТАСС/. Большинство бывших сотрудников полиции, которые проходят по делу журналиста Ивана Голунова, содержат в хороших камерах следственного изолятора и не оказывают на них давления. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

"Вечером 20 февраля я был в СИЗО-4 "Медведь", где находятся Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. Последнего застать в камере не удалось - он был на режимных мероприятиях, а с остальными пообщался. В их камерах [сделан] хороший ремонт, не душно и не холодно, также есть телевизоры и холодильники, перелимита нет. В обеих камерах, где держат бывших полицейских, никто не курит", - рассказал Мельников.

По его словам, Уметбаев содержится в камере с обвиняемыми и подозреваемыми по статьям 228 УК ("Незаконное хранившие или распространение наркотиков") и 159 ("Мошенничество"). Всего в его камере пять человек. На условия содержания он и сокамерники не жалуются. "Отношения в камере между соседями благоприятные. Есть книги. Со слов Уметбаева, какого-либо давления в изоляторе временного содержания или в СИЗО не оказывалось и не оказывается", - подчеркнул секретарь ОНК.

Как отметил Мельников, Феофанов также не подтвердил, что сталкивается с давлением в изоляторе. "Всего в камере четыре человека. Соседи - подозреваемые или обвиняемые по статьям 159, 286 ("Превышение должностных полномочий"). И Феофанов и Уметбаев внешне находятся в подавленном состоянии, хотя и стараются держаться. Здесь сказывается стресс, смена обстановки, карантин, замкнутое пространство и их процессуальный статус. Во время общения Феофанов с досадой высказал примерно следующее: "Очень жаль. Я всего 3,5 месяца на службе, младший сержант полиции. 27 лет. Женат", - отметил Мельников.

По его словам, другие члены ОНК посетили также в СИЗО "Лефортово" главного обвиняемого по делу Игоря Ляховца. "Насколько мне известно, на него также не оказывается там физическое или моральное давление", - заключил Мельников.