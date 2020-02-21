20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай и РФ обеспечили усиленный контроль на границе в связи с коронавирусом

Как сообщили в посольстве РФ в КНР, с 31 декабря по 19 февраля на границе досмотрели более 365 тыс. лиц, прибывших в РФ из Китая

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Китайские и российские власти обеспечили усиленный двойной контроль на совместной границе в связи со вспышкой нового коронавируса и риском его распространения. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Китае.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В нем отмечается, что с 31 декабря по 19 февраля на китайско-российской границе был произведен досмотр более 365 тыс. лиц, прибывших в РФ из Китая. Среди них выявлено 104 человека с признаками инфекционных заболеваний. "Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки", - уточняет посольство.

Дипмиссия напоминает, что с первых дней возникновения непростой ситуации в КНР правительство России организовало мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняв дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. "Обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами", - говорится в заявлении.

Согласно данным посольства, с 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который единственный в РФ принимает рейсы из Китая, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Под контролем остаются более 13 тыс. человек. Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможности изолированного проживания в России, под контролем властей подготовлены 124 учреждения для медицинского наблюдения, где размещены 617 граждан Китая.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
РПЦ предостерегла Константинополь от вмешательства в дела непризнанной Македонской церкви
Регулирование канонического статуса православной церкви в Северной Македонии должно решаться исключительно путем диалога, считает митрополит Волоколамский Иларион
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС