Китай и РФ обеспечили усиленный контроль на границе в связи с коронавирусом

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Китайские и российские власти обеспечили усиленный двойной контроль на совместной границе в связи со вспышкой нового коронавируса и риском его распространения. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Китае.

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"Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии.

В нем отмечается, что с 31 декабря по 19 февраля на китайско-российской границе был произведен досмотр более 365 тыс. лиц, прибывших в РФ из Китая. Среди них выявлено 104 человека с признаками инфекционных заболеваний. "Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки", - уточняет посольство.

Дипмиссия напоминает, что с первых дней возникновения непростой ситуации в КНР правительство России организовало мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняв дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. "Обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами", - говорится в заявлении.

Согласно данным посольства, с 1 февраля в аэропорту Шереметьево, который единственный в РФ принимает рейсы из Китая, под контролем Роспотребнадзора выделен и подготовлен отдельный терминал. Под контролем остаются более 13 тыс. человек. Для клинически здоровых лиц, прибывших из КНР и не имеющих возможности изолированного проживания в России, под контролем властей подготовлены 124 учреждения для медицинского наблюдения, где размещены 617 граждан Китая.