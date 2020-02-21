В Ливане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

БЕЙРУТ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в пятницу в Ливане. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Хамад Хасан на пресс-конференции в Бейруте, которую транслировали местные телеканалы.

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"Женщина 45 лет, прилетевшая из иранского города Кум, помещена под карантин в госпиталь при университете им. Рафика Харири, - заявил он. - Еще два человека, которые могли быть инфицированы, направляются сейчас на карете скорой помощи в больницу, где им выделены комнаты в карантинном отделении". По словам министра, власти вступили в контакты со всеми 160 пассажирами, которые находились на борту авиалайнера.

"Всем им переданы необходимые инструкции, - сказал Хасан. - Мы рекомендуем также всем ливанцам, которые прибыли из Ирана за последние дни, оставаться дома в течение 14 дней и ограничить контакты".

Министр, отвечая на вопросы, подчеркнул, что у него нет полномочий отменять авиарейсы в Иран. "Я полагаю, что пока нет оснований для объявления чрезвычайных мер", - указал он.

Ранее глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения Ирана Киянуш Джаханпур, выступая в Тегеране, сообщил, что иранские выявили 13 новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, два из которых привели к летальному исходу. По его словам, большинство инфицированных живет в Куме или недавно посещало этот город.

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