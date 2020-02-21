В пермском Минздраве не усмотрели нарушения этики в отказе врача принять пациента с ВИЧ

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края завершило проверку в отношении врача поликлиники в поселке Ныроб, которая отказалась принимать пациента с ВИЧ и рассказала его диагноз другим. Медик не нарушала этику и не разглашала врачебную тайну, сообщила в пятницу глава краевого Минздрава Оксана Мелехова в своем Instagram.

В понедельник в местных СМИ появилась информация о том, что пациент с диагнозом ВИЧ обратился в поликлинику в Ныробе с вопросом, где можно получить необходимые ему препараты. Однако терапевт в помощи отказала и рассказала о диагнозе другим пациентам, в тот момент находившимся в поликлинике.

"Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами", - написала она.

Мелехова также добавила, что 21 февраля в Чердынь (примерно в 40 км от Ныроба) выехал ее заместитель Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов, представители некоммерческой организации по защите прав ВИЧ-инфицированнных для участия в круглом столе, где они вместе с медиками северной части Пермского края обсудят вопросы организации медицинской помощи пациентам с ВИЧ.