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В пермском Минздраве не усмотрели нарушения этики в отказе врача принять пациента с ВИЧ

Пациента обеспечивают необходимыми препаратами

ПЕРМЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Пермского края завершило проверку в отношении врача поликлиники в поселке Ныроб, которая отказалась принимать пациента с ВИЧ и рассказала его диагноз другим. Медик не нарушала этику и не разглашала врачебную тайну, сообщила в пятницу глава краевого Минздрава Оксана Мелехова в своем Instagram.

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Молодым медикам со студенческой скамьи внушают, что всё, что ты услышал от пациента, — касается в первую очередь его самого, затем — медицинского работника, и никогда — окружающих. Этот важнейший момент в работе врача называется «врачебной тайной». Она имеет медицинские, правовые и этические аспекты. Для проверки фактов, изложенных в публикации СМИ о возможном разглашении врачебной тайны в одном из медицинских учреждений Прикамья, администрацией больницы была создана комиссия. Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами. Также сегодня в Чердынь выехал мой заместитель Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов, представители НКО по защите прав ВИЧ-инфицированнных, которые примут участие в круглом столе по вопросам организации медицинской помощи таким пациентам. К участию в нем приглашены и медицинские работники северного куста, ответственные за работу с ВИЧ-инфицированными людьми.

Публикация от Мелехова Оксана Борисовна (@melekhova_ob)

В понедельник в местных СМИ появилась информация о том, что пациент с диагнозом ВИЧ обратился в поликлинику в Ныробе с вопросом, где можно получить необходимые ему препараты. Однако терапевт в помощи отказала и рассказала о диагнозе другим пациентам, в тот момент находившимся в поликлинике.

"Представители комиссии побеседовали с участниками и свидетелями инцидента, также проверили медицинскую документацию. В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны. Кроме того, необходимо отметить, что на данный момент организовано обеспечение пациента необходимыми препаратами", - написала она.

Мелехова также добавила, что 21 февраля в Чердынь (примерно в 40 км от Ныроба) выехал ее заместитель Шамиль Биктаев, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ Евгений Сармометов, представители некоммерческой организации по защите прав ВИЧ-инфицированнных для участия в круглом столе, где они вместе с медиками северной части Пермского края обсудят вопросы организации медицинской помощи пациентам с ВИЧ.

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