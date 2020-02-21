Арестованный американец Спектор попросил передать ему в СИЗО книги о финансах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Гражданин США Джин Мирон Спектор, арестованный в Москве по делу о взяточничестве, пожаловался на холод в камере и попросил передать ему в СИЗО финансовую литературу. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, который посетил американца в "Матросской Тишине".

"Литературные вкусы Спектора достаточно специфичны, поэтому заключенный надеется, что вскоре ему можно будет передавать книги. Он предпочитает финансовую литературу и книги о новых технологиях. Мы постараемся ему помочь", - сказал правозащитник. По его словам, Спектор содержится в двухместной камере карантинного отделения, соседей пока нет.

"У него есть настольные игры, телевизор, холодильник, чайник. Условия содержания удовлетворительные, в камере прохладно, батареи почти не греют. Спектор вышел к правозащитникам в куртке и пожаловался на холод. Сотрудники ФСИН по просьбе ОНК пообещали отрегулировать температуру в камере", - сообщил Мельников.

Запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний Джин Спектор обвиняется в посредничестве при передаче взяток бывшему помощнику вице-премьера Анастасии Алексеевой. Басманный суд Москвы в четверг арестовал обоих на два месяца.

По делу также проходят в качестве обвиняемых советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший в 2014-2017 гг. должность генерального директора ООО "Промомед Рус". По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 гг. получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя, сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.