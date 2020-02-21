Власти помогли с трудоустройством петербурженке, задавшей Путину вопрос о доходах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Приморского района Санкт-Петербурга помогли с трудоустройством женщине, обратившейся в среду к президенту России Владимиру Путину с вопросом, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского района.

В среду во время пребывания президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге к нему обратилась местная жительница с вопросом, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах по повышению доходов граждан.

"Ей предложили работу в медицинском учреждении района, она согласилась. Она будет развозить документы. Женщина также рассказала, что работу ищет ее сын. Ему также предложили рассмотреть предложение о трудоустройстве", - рассказала собеседница агентства.

В пятницу глава района Николай Цед навестил петербурженку и предложил сделать косметический ремонт в ее квартире, добавили в пресс-службе.