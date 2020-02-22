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МИД России ожидает, что эпидемию коронавируса возьмут под контроль к началу ОИ в Токио

Есть предпосылки, чтобы эпидемия пошла на спад, заявили в ведомстве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия ожидает, что ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль к началу Олимпийских игр в Токио в конце июля, для этого есть все предпосылки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью ТАСС.

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"Естественно, и на международном, и на национальном уровне, в частности, в России, идет также очень серьезный мониторинг ситуации в связи со вспышкой эпидемии коронавируса, - сказал он. - Мы внимательно следим за всеми заявлениями ВОЗ, которая уполномочена фиксировать развитие обстановки в этой связи. Пока исходим из того, что есть предпосылки, чтобы эта эпидемия пошла на спад, и надеемся, что к моменту начала Олимпиады все ее последствия будут лимитированы".

По его словам, МИД ориентируется на решения Международного олимпийского комитета и одновременно предпринимает максимальные усилия, чтобы обезопасить не только болельщиков, но и всех российских граждан от последствий этой эпидемии. Как отметил высокопоставленный дипломат, только МОК может принять решение о проведении Олимпийский игр, открытие которых намечено на 24 июля.

В четверг министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. Председатель организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также подчеркивал, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.

Теги
РоссияВершинин, Сергей ВасильевичОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
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