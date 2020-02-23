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Распространение коронавируса нового типа

Си Цзиньпин заявил, что эпидемическая ситуация в Китае остается сложной

По словам председателя КНР, борьба с заболеванием перешла в критическую стадию

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Китае на фоне распространения нового коронавируса остается сложной, борьба с заболеванием перешла в критическую стадию. Об этом в воскресенье заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании координационного комитета по социально-экономическому развитию и борьбе с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

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"Сложившаяся эпидемическая ситуация по-прежнему остается серьезной и сложной", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. "Профилактика и контроль [над заболеванием] находятся в критической стадии", - указал он.

Председатель КНР призвал "партийные комитеты и правительства на всех уровнях сохранять уверенность в победе, стиснуть зубы, не расслабляться и продолжить прикладывать усилия для профилактики и контроля над заболеванием". "Необходимо превратить давление [на страну] в движущую силу, усилить политику реагирования, в полной мере раскрыть огромный потенциал нашей страны и прикладывать все усилия для достижения целевых задач экономического и социального развития [Китая] на текущий год", - отметил Си Цзиньпин.

"На историческом пути китайской нации бывало много трудностей, однако ничто не могло раздавить ее, от них она становилась еще тверже и мужественнее, в невзгодах непрерывно росла и поднималась на бой", - резюмировал глава КНР.

Теги
КитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типа
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