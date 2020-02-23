Власти Венето готовят пакет мер по недопущению распространения коронавируса

РИМ, 23 февраля. /ТАСС/. Власти итальянской области Венето, где число инфицированных коронавирусом достигло 25 человек, готовят пакет экстренных мер по борьбе с его распространением. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Венето Лука Дзайя.

"Мы вынуждены принимать жесткие меры, которые могут коснуться и карнавала [в Венеции]. Мы работаем над специальным планом, и когда он будет готов, мы объявим о всех мерах", - сказал он.

Он сообщил, что среди 25 зараженных в Венето - двое пожилых людей из Венеции. "Мы до последнего надеялись на то, что они приехали откуда-нибудь, но они коренные венецианцы. Так что вирус уже здесь", - указал губернатор.

Общее число инфицированных вирусом нового типа в Италии за два дня достигло 132 человек.

Карнавал в Венеции начался 8 февраля и должен завершиться 25 февраля, в так называемый жирный вторник. Все основные его мероприятия, включая "полет ангела" и "шествие Марий", уже состоялись. Как сообщает ANSA, на шоу "полет орла" в воскресенье присутствовали 20 тыс. человек, что меньше, чем ожидалось. Нынешний карнавал привлек в целом меньшее число туристов, в том числе из-за коронавируса, а также из-за наводнения в ноябре прошлого года. По некоторым данным, на мероприятие прибыли в этом году на 20% меньше туристов, чем в прошлом.