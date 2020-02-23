Летевший одним рейсом с зараженными коронавирусом посол Израиля в КНР помещен в карантин

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Посол Израиля в Китае Цви Хейфец помещен в карантин в Пекине после перелета из Тель-Авива в Сеул одним рейсом с туристами из Южной Кореи, у которых позднее был обнаружен коронавирус. Об этом в воскресенье сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на МИД Израиля.

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В МИД Израиля пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать данную информацию.

Как пишет South China Morning Post, посол вылетел в Сеул 15 февраля, на борту рейса находились девять южнокорейских туристов, которые в течение восьми дней находились в Израиле в отпуске. В материале не уточняется, с какой целью дипломат направился в Сеул, также не сообщается, когда именно Цви Хейфец прибыл из Южной Кореи в Пекин.

Как сообщает газета со ссылкой на официального представителя посольства Израиля в Пекине, глава дипмиссии "путешествовал бизнес-классом, находился на некотором расстоянии от туристов и на протяжении всей поездки находился в защитной маске". "Посол чувствует себя хорошо и продолжает работу с момента возвращения в Пекин. Есть вероятность того, что южнокорейские туристы заболели после возвращения на родину", - заявили в посольстве.

Цви Хейфец родился в 1956 году в Томске, в возрасте 11 месяцев переехал с семьей в Латвию, с 1971 года проживает в Израиле. С мая 2017 года занимает пост посла Израиля в Китае.