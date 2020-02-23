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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Южной Корее зарегистрирована шестая смерть от коронавируса

Умер 59-летний мужчина из провинции Кёнсан-Пукто

ТАСС, 23 февраля. Шестой человек умер в воскресенье в Республике Корея от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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Речь идет о 59-летнем мужчине из провинции Кёнсан-Пукто. Отмечается, что диагноз ему был поставлен 19 февраля.

Ранее Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения информировал, что по состоянию на 16:00 по местному времени (10:00 мск) число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло до 602, пять пациентов умерли.

Теги
КитайРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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