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Путин прибыл в Кремлевский дворец на праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

Ранее президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где посетит праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Как ожидается, президент по традиции выступит с поздравительной речью.

Утром глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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