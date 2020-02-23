Путин прибыл в Кремлевский дворец на праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где посетит праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

Как ожидается, президент по традиции выступит с поздравительной речью.

Утром глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".