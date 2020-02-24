В Венеции будут дезинфицировать общественный транспорт

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Принятое губернатором итальянской области Венето Лукой Дзайей и министром здравоохранения Италии Роберто Сперанцей распоряжение о мерах по предотвращению распространения коронавируса предусматривает дезинфекционную обработку вагонов пассажирских поездов, автобусов и вапоретти (речных трамвайчиков, на которых передвигаются в Венеции - прим. ТАСС). Об этом сообщил в воскресенье сам губернатор, передает агентство ANSA .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Наши меры предусматривают санитарную обработку региональных поездов, автобусов и вапоретти. Мы призываем население к взаимодействию, избегать излишнего общения и мыть руки", - сказал Дзайя.

Он уточнил, что распоряжение о мерах по предотвращению распространения коронавируса вступит в силу с полуночи (02:00 понедельника мск). К контролю за его исполнением будут привлечены правоохранительные органы.

В Венето зарегистрированы более 20 случаев заражения коронавирусом, а также один случай смерти. Всего в Италии число инфицированных превысило 150. Еще двое больных умерли.