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Распространение коронавируса нового типа

В Венеции будут дезинфицировать общественный транспорт

В области Венето уже зарегистрировали более 20 случаев заражения коронавирусом, всего в Италии число инфицированных превысило 150

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Принятое губернатором итальянской области Венето Лукой Дзайей и министром здравоохранения Италии Роберто Сперанцей распоряжение о мерах по предотвращению распространения коронавируса предусматривает дезинфекционную обработку вагонов пассажирских поездов, автобусов и вапоретти (речных трамвайчиков, на которых передвигаются в Венеции - прим. ТАСС). Об этом сообщил в воскресенье сам губернатор, передает агентство ANSA.

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"Наши меры предусматривают санитарную обработку региональных поездов, автобусов и вапоретти. Мы призываем население к взаимодействию, избегать излишнего общения и мыть руки", - сказал Дзайя.

Он уточнил, что распоряжение о мерах по предотвращению распространения коронавируса вступит в силу с полуночи (02:00 понедельника мск). К контролю за его исполнением будут привлечены правоохранительные органы.

В Венето зарегистрированы более 20 случаев заражения коронавирусом, а также один случай смерти. Всего в Италии число инфицированных превысило 150. Еще двое больных умерли.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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