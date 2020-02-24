Власти Мексики сообщили об обнаружении пропавшей несовершеннолетней россиянки

МЕХИКО, 24 февраля. /ТАСС/. Несовершеннолетняя россиянка, которая 17 февраля пропала на территории западного мексиканского штата Халиско, найдена. Об этом в воскресенье вечером (утро понедельника мск) сообщила в своем Twitter генеральная прокуратура региона.

"15-летний подросток <...> была найдена, - говорится в записи. - Благодарим за сотрудничество".

Каких-либо подробностей случившегося обнародовано не было.

В посольстве РФ в Мексике в субботу корреспонденту ТАСС сообщили, что находятся в курсе этой ситуации и оказывают содействие в поиске ребенка.