{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Мексики сообщили об обнаружении пропавшей несовершеннолетней россиянки

Подробностей генеральная прокуратура штата Халиско не обнародовала
Описание
© AP Photo/Armando Solis

МЕХИКО, 24 февраля. /ТАСС/. Несовершеннолетняя россиянка, которая 17 февраля пропала на территории западного мексиканского штата Халиско, найдена. Об этом в воскресенье вечером (утро понедельника мск) сообщила в своем Twitter генеральная прокуратура региона.

"15-летний подросток <...> была найдена, - говорится в записи. - Благодарим за сотрудничество".

Каких-либо подробностей случившегося обнародовано не было.

В посольстве РФ в Мексике в субботу корреспонденту ТАСС сообщили, что находятся в курсе этой ситуации и оказывают содействие в поиске ребенка.

Теги
МексикаРоссия
Реклама на ТАСС
В Центральном парке Манхэттена встретили Масленицу
В празднике приняли участие русскоязычные американцы, а также другие жители Нью-Йорка и туристы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС