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Распространение коронавируса нового типа

У доставленных в Казань с Diamond Princess людей не зафиксировали повышения температуры

По данным пресс-службы президента Татарстана, проводится ежедневный лабораторный контроль

КАЗАНЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Повышения температуры у пассажиров туристического судна Diamond Princess, отправленных на карантин в Казань, не зафиксировано. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента Татарстана.

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"Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех - хорошее. Под контролем находится состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в данной работе: имеются все необходимые средства индивидуальной защиты, проводится медицинское наблюдение за каждым", - приводятся в сообщении слова главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора Агафонова Марата Гатауллина.

По поручению оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавируса в России 23 февраля самолет Ан-148 МЧС России доставил из Токио в Казань восемь граждан РФ, находившихся на круизном лайнере в японском порту Иокогама.

Теги
ЯпонияРоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
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