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Распространение коронавируса нового типа

Фабрика на юге КНР начала ежедневно выпускать 1,2 млн медицинских масок

Помимо Xingshi Equipments к изготовлению масок в Гуанчжоу планируют приступить еще порядка 20 компаний, получивших разрешение властей

ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Фабрика китайской компании Xingshi Equipments в провинции Гуандун на юге Китая обеспечила производство 1,2 млн медицинских масок в сутки на фоне быстро растущего внутреннего спроса из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

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По его данным, автоматизированную линию, на которой прежде выпускали подгузники и медицинские салфетки, в соответствии с распоряжением администрации города Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун) смогли в кратчайшие сроки переориентировать на массовое производство этой востребованной продукции. На сборку и оптимизацию работы нового оборудования у специалистов ушла одна неделя.

Как проинформировали местные власти, до конца марта фабрика дополнительно запустит еще 12 вспомогательных производственных линий. Кроме Xingshi Equipments к изготовлению масок в Гуанчжоу планируют приступить порядка 20 компаний, получивших специальное разрешение властей.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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