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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: коронавирус не скажется на взаимодействии КНР и РФ в многосторонних форматах

Как отметил старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин, Китай имеет положительный опыт в преодолении последствий массового заболевания

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса не скажется на взаимодействии РФ и Китая в многосторонних форматах, а также не приведет к кардинальному замедлению китайской экономики. Такое мнение в понедельник в разговоре с ТАСС высказал старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

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"Не думаю, что линия взаимодействия КНР с РФ в многосторонних форматах как-то изменится из-за эпидемии. Тем более, что эпидемия сейчас идет на спад, - сказал Кашин. - Возможно лишь, что китайцы будут с большим интересом продвигать какие-нибудь проекты, связанные с сотрудничеством в сфере здравоохранения, производством лекарств и медицинской техники".

Собеседник агентства констатировал, что согласно официальной китайской статистике, которую он расценивает как надежный источник информации, в борьбе с болезнью наступил перелом, "в некоторых регионах начинается небольшое поэтапное снижение мер по противодействию вирусу, вынуждено тормозящих китайскую экономику". Он добавил, что если к апрелю эпидемиологическую ситуацию в Китае удастся стабилизировать, то к концу года экономика КНР сможет наверстать упущенное. На это указывает положительный китайский опыт в преодолении последствий массового заболевания атипичной пневмонией в 2003 году.

"Если вспомнить опыт 2003 года, быстрее всего восстанавливалась промышленность и медленнее всего сфера услуг. Правительство Китая уже заявило о намерении принять ряд мер по стимулированию экономики, - резюмировал Кашин. - Думаю, что замедление китайской экономики будет, но оно не будет каким-то радикальным или катастрофическим".

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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