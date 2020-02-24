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Распространение коронавируса нового типа

Два города в США попросили суд запретить размещать у них эвакуированных из-за коронавируса

Сейчас в стране, по данным The New York Times, коронавирус выявлен по крайней мере у 34 человек, смертельных случаев среди заболевших не было

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Власти города Коста-Меса (штат Калифорния) обратились в суд с просьбой запретить размещение на их территории несколько десятков лиц, ранее эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Как сообщила в понедельник газета The New York Times, на прошлой неделе властям Коста-Месы, города с населением 113 тыс. человек, стало известно о планах вывезти эвакуированных с территории авиабазы Трэвис в жилой комплекс на территории города с тем, чтобы исключить угрозу заражения военнослужащих. Сразу после этого городские власти подали 14-страничное обращение в федеральный суд с требованием приостановить выполнение этого плана.

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"Жители нашего города испытывают сострадание, однако мы не намерены соглашаться с тем, чтобы наш город использовался для того, чтобы оставлять здесь свои проблемы и ожидать от нас, чтобы мы их решали", - привела газета слова мэра города Кэрин Фоли.

Озабоченность по поводу планов размещения американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, где ранее произошла вспышка заболевания, выразили власти штата Алабама. По данным The New York Times, в качестве одного из возможных мест размещения этих людей рассматривается военная база Эннистон. Губернатор Алабамы Кей Эйви организовала два раунда консультаций с участием членов законодательного собрания штата и членов Конгресса США, а также представителей администрации Дональда Трампа, и по итогам этих консультаций департамент здравоохранения штата сообщил, что размещение эвакуированных в Алабаме рассматривается лишь в том случае, если этих людей не удастся разместить на объектах в других штатах.

Сейчас в США, по данным издания, коронавирус выявлен по крайней мере у 34 человек, смертельных случаев среди заболевших не было.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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