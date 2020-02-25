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Распространение коронавируса нового типа

Трамп сообщил, что в США ситуация с коронавирусом находится под контролем

Также американский лидер отметил усердную работу Всемирной организации здравоохранения

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории США находится под контролем властей. Соответствующее сообщение разместил в понедельник в Twitter президент США Дональд Трамп.

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"Коронавирус находится в значительной степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми и всеми соответствующими странами. ЦКПЗ (федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС) и Всемирная организация здравоохранения работают усердно и очень умно", - написал президент. Он добавил, что "фондовый рынок начинает выглядеть очень хорошо для" него.

В понедельник ключевые индексы значительно снизились по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете опасений, что распространение нового коронавируса может нанести ущерб мировой экономике. Американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3 225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9 221,28 пункта.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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