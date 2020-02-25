В Сингапуре считают, что нет доказательств заражения коронавирусом бессимптомным носителем

СИНГАПУР, 25 февраля. /ТАСС/. Сингапурские медики считают, что на данный момент отсутствуют убедительные доказательств того, что новый коронавирус может распространяться бессимптомными носителями. Такое мнение высказал в опубликованном во вторник в газете The Straits Times интервью руководитель Национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На сегодняшний день существует только подтвержденная позиция, что передача вируса происходит при наличии соответствующих симптомов", - отметил эксперт. По его мнению, "когда речь заходит о якобы асимптоматическом носителе, то зачастую люди не придают значение уже имеющимся симптомам". Васу напомнил, что сложность диагностирования нового коронавируса как раз заключается в отсутствии четких симптомов, которые легко перепутать с гриппом или ОРВИ.

Руководитель центра также отметил, что предположения о заражении вирусом посредством бессимптомных носителей были опубликованы в некоторых европейских научных изданиях. Однако, по его словам, "все выводы строились на одном-двух случаях, причем без учета полноценной клинической картины".