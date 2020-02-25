{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре считают, что нет доказательств заражения коронавирусом бессимптомным носителем

Глава Национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу напомнил, что сложность диагностирования нового коронавируса заключается в отсутствии четких симптомов, которые легко перепутать с гриппом или ОРВИ

СИНГАПУР, 25 февраля. /ТАСС/. Сингапурские медики считают, что на данный момент отсутствуют убедительные доказательств того, что новый коронавирус может распространяться бессимптомными носителями. Такое мнение высказал в опубликованном во вторник в газете The Straits Times интервью руководитель Национального центра инфекционных заболеваний Шаун Васу.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"На сегодняшний день существует только подтвержденная позиция, что передача вируса происходит при наличии соответствующих симптомов", - отметил эксперт. По его мнению, "когда речь заходит о якобы асимптоматическом носителе, то зачастую люди не придают значение уже имеющимся симптомам". Васу напомнил, что сложность диагностирования нового коронавируса как раз заключается в отсутствии четких симптомов, которые легко перепутать с гриппом или ОРВИ.

Руководитель центра также отметил, что предположения о заражении вирусом посредством бессимптомных носителей были опубликованы в некоторых европейских научных изданиях. Однако, по его словам, "все выводы строились на одном-двух случаях, причем без учета полноценной клинической картины".

Теги
СингапурРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Госучреждениям в Японии приказано переводить служащих на работу на дому
Правительство призывает предпринимателей создавать условия, позволяющие работникам без помех оставаться дома в случае недомогания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС