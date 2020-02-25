ДВФУ ввел обязательный осмотр для японских и корейских студентов из-за угрозы коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) ввел обязательный медицинский осмотр для прибывающих студентов не только из Китая, но также из Японии и Республики Корея в связи со вспышками пневмонии из-за коронавируса в этих странах. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

В ДВФУ также обучаются почти 1,5 тыс. студентов из КНР, большая часть из них уехали в январе домой на время празднования Восточного нового года. Возвращения в университет ждут около 800 студентов из Китая. По рекомендации Роспотребнадзора департамент международных отношений ДВФУ оповестил находящихся на каникулах китайских студентов о том, что возвращаться в РФ следует не ранее 1 марта. Пассажирское сообщение с КНР приостановлено до этого времени.

"До 16 марта ДВФУ планирует принять свыше 130 студентов из Республики Корея и Японии. Все студенты, прибывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков. Если в результате диагностирования будут выявлены подозрения на наличие коронавирусной инфекции, студенты будут направляться в карантинный пункт, открытый на территории кампуса ДВФУ", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в вузе, первые случаи подозрения на заболевание у азиатских студентов выявлены, все они проверяются. Введение дополнительных мер в ДВФУ призвано обеспечить надлежащее медицинское сопровождение образовательного процесса и не допустить осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки. Со вторника в университете начинается весенний семестр.