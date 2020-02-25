СМИ: первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии

ТАСС, 25 февраля. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Палермо у итальянки, которая приехала туда из северного города Бергамо (область Ломбардия). Об этом во вторник сообщил телеканал Tgcom24 со ссылкой на местные власти.

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По его информации, заболевшая была доставлена с симптомами заражения в больницу Червелло в понедельник вечером. Люди, с которыми она контактировала, помещены в карантин.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Италии достигло семи человек. В настоящий момент известно о почти 230 инфицированных в Италии, большинство из них проживают в северных областях Ломбардия и Венето, где образовались локальные очаги распространения заболевания.