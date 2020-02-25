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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Хорватии сообщили о первом случае нового коронавируса в стране

Как сообщается, в феврале пациент посещал Милан

ТАСС, 25 февраля. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения новым коронавирусом на территории республики. Об этом сообщает во вторник национальная газета Jutarnji list.

"Речь идет о молодом человеке. Болезнь протекает легко. В настоящее время он чувствует себя хорошо", - заявил Пленкович.

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По информации издания, заразившийся находится в больнице.

Как уточнил министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош, пациенту от 19 до 21 года, в феврале он посещал Милан. По словам Бероша, власти Хорватии планируют поместить в карантин всех лиц, которые находились в непосредственном контакте с мужчиной. Ожидаются результаты анализов еще девяти человек, недавно прибывших из Италии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число инфицированных превысило 230 человек. Большинство заболевших проживают в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.

Теги
ХорватияРаспространение коронавируса нового типа
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