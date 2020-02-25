СМИ: на Канарах зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Еще один случай заражения новым коронавирусом выявлен на Канарских островах. Об этом сообщила во вторник газета El Mundo .

По ее информации, речь идет о супруге итальянца, у которого было диагностировано заболевание. Таким образом, всего в Испании было зафиксировано пять подобных случаев, двое человек уже поправились. Во вторник у жительницы Барселоны, ранее путешествовавшей в Италию, было подтверждено заболевание.

По данным местных СМИ, в гостинице H10 Costa Adeje Palace на острове Тенерифе, где проживал итальянец с супругой, отдыхали около тысячи человек, которые теперь помещены в карантин. Среди постояльцев отеля находятся как минимум двое граждан России, подтвердил ТАСС почетный консул РФ на Канарских островах Гонсало Парада.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где к настоящему времени общее число заразившихся приближается к 290. Большинство заболевших проживает в северной области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.