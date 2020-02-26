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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

СМИ: проверка теста на коронавирус у пациента в Бразилии дала положительный результат

Мужчина недавно вернулся из итальянской Ломбардии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Результат повторного анализа на коронавирус у пациента в Бразилии также оказался положительным. Об этом сообщила в среду газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источник.

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Ранее во вторник Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус. По информации ведомства, образцы биоматериала направлены для подтверждения в Институт Адольфу Лутца. Новые официальные данные, как ожидается, должны появиться не ранее среды.

Как уточнили в Минздраве, пациент - 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из итальянской Ломбардии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса (2019-nCoV). Он поступил в клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу 25 февраля. При работе с ним соблюдались все требования международных медицинских протоколов и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждалось в публикации. По информации газеты, мужчина обратился к медикам 24 февраля, о чем власти были проинформированы на следующий день.

Власти выясняют, с кем пациент контактировал из соседей, медработников и попутчиков. Всего в штате Сан-Паулу под подозрением на коронавирус находятся четыре человека. Ранее в регионе не подтвердилось 26 случаев. Как отмечает издание, мужчина находится дома.

Теги
БразилияИталияРаспространение коронавируса нового типа
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