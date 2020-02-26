20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Бразилия проверит попутчиков пассажира с предварительно подтвержденным коронавирусом

Ранее сообщалось, что мужчина с коронавирусом прибыл в Бразилию из Италии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запросило список пассажиров рейса, которым прилетел в страну пациент с предварительно подтвержденным заражением коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Данный документ будет направлен в Центр стратегической информации по вопросам надзора в здравоохранении для проверки других пассажиров рейса, контактировавших с человеком с подозрением на коронавирус", - говорится в публикации.

Как уточняется, 61-летний пациент 21 февраля прибыл в Бразилию из Италии, куда ездил один в командировку. Ведомство также сообщило, что авиарейсам из стран с подтвержденными случаями заражения коронавирусом, указанных в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 24 февраля, будет уделяться более пристальное внимание.

Ранее во вторник Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус. По информации ведомства, образцы биоматериала направлены для подтверждения в Институт Адольфу Лутца. Спустя несколько часов газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на собственный источник сообщила о том, что проверка подтвердила опасения медиков. Новые официальные данные, как ожидается, должны появиться в ближайшее время.

В клинике "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу подтвердили, что 24 февраля к ним обратился мужчина с симптомами, характерными для нового коронавируса (2019-nCoV). При работе с ним соблюдались все требования международных медицинских протоколов и рекомендации ВОЗ. "Пациент находится в хорошем клиническом состоянии и не нуждается в госпитализации, он будет находиться в респираторной изоляции на протяжении 14 дней", - заверяют в медучреждении.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Якутии вернут домой ребенка с ДЦП, которому отказала в транспортировке авиакомпания
Ребенка планируют разместить в реабилитационном центре в Якутске на следующей неделе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС