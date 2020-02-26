Бразилия проверит попутчиков пассажира с предварительно подтвержденным коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 февраля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии запросило список пассажиров рейса, которым прилетел в страну пациент с предварительно подтвержденным заражением коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Данный документ будет направлен в Центр стратегической информации по вопросам надзора в здравоохранении для проверки других пассажиров рейса, контактировавших с человеком с подозрением на коронавирус", - говорится в публикации.

Как уточняется, 61-летний пациент 21 февраля прибыл в Бразилию из Италии, куда ездил один в командировку. Ведомство также сообщило, что авиарейсам из стран с подтвержденными случаями заражения коронавирусом, указанных в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 24 февраля, будет уделяться более пристальное внимание.

Ранее во вторник Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус. По информации ведомства, образцы биоматериала направлены для подтверждения в Институт Адольфу Лутца. Спустя несколько часов газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на собственный источник сообщила о том, что проверка подтвердила опасения медиков. Новые официальные данные, как ожидается, должны появиться в ближайшее время.

В клинике "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу подтвердили, что 24 февраля к ним обратился мужчина с симптомами, характерными для нового коронавируса (2019-nCoV). При работе с ним соблюдались все требования международных медицинских протоколов и рекомендации ВОЗ. "Пациент находится в хорошем клиническом состоянии и не нуждается в госпитализации, он будет находиться в респираторной изоляции на протяжении 14 дней", - заверяют в медучреждении.