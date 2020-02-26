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Распространение коронавируса нового типа

Покинувшего карантин после поездки через Пекин жителя Тувы госпитализировали принудительно

Мужчина сбежал на 10-й день карантина

ТАСС, 26 февраля. Суд принял решение о принудительной госпитализации жителя Тувы, который с признаками ОРВИ после возвращения из путешествия через Пекин был направлен на карантин и самовольно покинул медучреждение. Об этом сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

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"Из зала суда принудительно помещен под медицинское наблюдение в инфекционную больницу гражданин, который недавно вернулся из путешествия на острове Бали, возвращался через Гонконг и город Пекин, после обращения к врачу пациент был помещен в инфекционную больницу на 14 дней. Для исключения заболевания вирусом 2019-nCoV у него взяты анализы, окончательные результаты были в работе. Однако путешественник самовольно покинул больницу до получения результатов анализов", - говорится в сообщении.

Источник в сфере здравоохранения республики уточнил ТАСС, что мужчина покинул медучреждение в минувшие выходные. Как сообщила в среду на аппаратном совещании в правительстве Тувы руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак, мужчина сбежал на 10-й день карантина. Ранее он жаловался на непрекращающийся долгое время сухой кашель и признаки вирусной инфекции, лекарств до госпитализации не принимал.

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