ВЦИОМ: почти все россияне информированы о ситуации с новым коронавирусом

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Абсолютное большинство россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале этого года в Китае, - 99% <...> Половина россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть или что заболеют их близкие (52%)", - говорится в материалах опроса.

Россияне (59%) уверены, что вызванное коронавирусом 2019-nCoV заболевание COVID-19 опаснее, чем сезонный грипп. Четверть опрошенных (26%) приравняли новый вирус к гриппу и считают, что он "не более и не менее опасен".

Каждый десятый (11%) респондент оценивает вероятность заразиться COVID-19 как высокую, но большинство (60%) все же уверены, что вероятность заражения скорее низкая. Больше половины (64%) тех, кто слышал о заболевании COVID-19, считают, что можно защититься от вируса. Чтобы обезопасить себя от коронавируса нужно мыть руки (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), считают респонденты.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.