20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЦИОМ: почти все россияне информированы о ситуации с новым коронавирусом

Согласно результатам опроса, 59% россиян уверены, что вызванное коронавирусом заболевание COVID-19 опаснее, чем сезонный грипп

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 99% опрошенных россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом нового типа, следует из распространенных в среду результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Абсолютное большинство россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале этого года в Китае, - 99% <...> Половина россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть или что заболеют их близкие (52%)", - говорится в материалах опроса.

Россияне (59%) уверены, что вызванное коронавирусом 2019-nCoV заболевание COVID-19 опаснее, чем сезонный грипп. Четверть опрошенных (26%) приравняли новый вирус к гриппу и считают, что он "не более и не менее опасен".

Каждый десятый (11%) респондент оценивает вероятность заразиться COVID-19 как высокую, но большинство (60%) все же уверены, что вероятность заражения скорее низкая. Больше половины (64%) тех, кто слышал о заболевании COVID-19, считают, что можно защититься от вируса. Чтобы обезопасить себя от коронавируса нужно мыть руки (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), считают респонденты.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС