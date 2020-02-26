Сообщения о минировании школ в Хабаровске оказались ложными

ХАБАРОВСК, 26 Февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверили все школы Хабаровска после сообщений о заложенных в них взрывных устройствах, никаких опасных предметов обнаружено не было. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

В среду сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в школы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других дальневосточных городов.

"Все проверено, ничего опасного не обнаружено", - сказал представитель администрации Хабаровска.

Детей размещали в зданиях соседних социальных объектов.

В Хабаровске в итоге эвакуировали более 41,3 тыс. детей и свыше 3,1 тыс. взрослых. Проверка школ Комсольска-на-Амуре еще продолжается, сообщили агентству в администрации города.

В декабре прошлого года, в январе и в феврале 2020 года многочисленные сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтвердились.