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Росимущество в Ростовской области с третьего раза продало церковную утварь

Церковные товары, не имевшие отношения к РПЦ, были проданы за сумму ниже первоначальной на 90%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества в Ростовской области с третьего раза продало предметы церковного обихода первоначальной стоимостью более миллиона рублей. Об этом сообщили ТАСС в управлении Росимущества в среду.

"В ходе проведенных торгов по продаже обращенных в собственность государства предметов церковного обихода удалось реализовать имущество на сумму почти 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным Росимущества, первоначально сообщение о реализации четырех лотов было опубликовано в ноябре 2019 года. Предметы церковного обихода были обращены в собственность государства на основании решения суда. Тогда начальная стоимость 135 икон, 33 крестов с цепью, 15 панагий, а также скульптур, сувениров составила 1 млн 185 тыс. 60 рублей. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе начальная цена лотов последовательно снижалась на 30%, а затем на 60%, пояснили в ведомстве.

История с указанными торгами вызвала общественный резонанс. Его вызвали сообщения СМИ о том, что предметы церковного обихода, которые не получится продать, по правилам аукциона будут уничтожены.

В пресс-службе главы Донской митрополии ТАСС уточнили, что указанные предметы не имеют отношения к Русской православной церкви.

Теги
РоссияРостовская область
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