Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким маршала Советского Союза Дмитрия Язова, назвав его героической и легендарной личностью. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства.

"Беззаветно преданный долгу и Родине, Дмитрий Тимофеевич с честью выдержал суровые испытания Великой Отечественной войны. Как истинный представитель поколения победителей все свои силы он отдавал воспитанию молодых патриотов, трепетно относился к великому подвигу советского народа", - отмечается в соболезновании.

Лукашенко отметил, что "Дмитрий Язов - поистине героическая и легендарная личность, а его боевой, профессиональный и жизненный путь - яркий образец человеческого достоинства, твердости воли и стойкости характера". Глава Белоруссии подчеркнул, что светлая память о Дмитрии Язове навсегда сохранится в сердцах белорусов.

Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово под Омском. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, после чего в звании лейтенанта его отправили на фронт. В годы Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

30 мая 1987 года занял пост министра обороны СССР, сменив маршала Сергея Соколова после посадки самолета Матиаса Руста на Красной площади. 28 апреля 1990 года Язову присвоено звание Маршала Советского Союза. Он стал последним советским военачальником, кому было присвоено это высшее звание, а также последним министром обороны СССР. Язов умер 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.